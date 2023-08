ASCOLI - Dolore per il cavallo Look Amazing e condanna per i fischi e i cori dagli spalti. Il sindaco Marco Fioravanti esprime il cordoglio dopo la notizia dell’animale sottoposto a procedura eutanasica, in conseguenza della grave fattura riportata, e punta il dito contro i comportamenti del pubblico.

«Sono profondamente addolorato per quanto accaduto al campo Squarcia: purtroppo abbiamo assistito a una scena forte, che nessuno di noi avrebbe mai voluto vedere – afferma il primo cittadino -. La Quintana di Ascoli ama i cavalli e li rispetta: questa è la cultura della nostra rievocazione storica, che fa della tutela e della sicurezza di cavalli e cavalieri la propria priorità. Ecco perché sentire fischi e cori dagli spalti, già prima di quanto accaduto al binomio della Piazzarola, ma soprattutto dopo la caduta del cavaliere Nicholas Lionetti e del cavallo Look Amazing, è stato a dir poco vergognoso. Questi comportamenti sono inammissibili e non hanno nulla a che vedere con lo spirito e con i valori della Quintana. Insieme al consiglio degli anziani e ai sestieri valuteremo i provvedimenti da prendere, affinché non si assista mai più a simili situazioni».



A condividere e associarsi alle parole del sindaco Fioravanti e magnifico messere è il presidente del consiglio degli anziani, Massimo Massetti. Sono ancora impresse negli occhi di tutti le terribili immagini della Quintana di agosto con la brutta caduta del cavaliere biancorosso della Piazzarola e del suo destriero. Il gelo è improvvisamente sceso sul campo dei giochi. E sono stati lunghi momenti di attesa: sulle tribune tanta commozione e volti in lacrime. Lo Squarcia aveva poi tirato un piccolo sospiro di sollievo quando Look Amazing era riuscito a rialzarsi in seguito all’intervento dell’equipe veterinaria. Purtroppo però, a poche ore dalla Giostra, è arrivata la notizia più tragica. Ed è stato questo uno dei momenti più drammatici degli ultimi anni. «L’incidente ha destato una forte preoccupazione e tristezza in tutti noi e nel mondo quintanaro – spiega Fioravanti -. È stata una chiusura dolorosa».



Le prossime elezioni decideranno se sarà ancora lui il sindaco e magnifico messere. Oggi intanto si scrive la parola fine al primo lustro di Fioravanti. Volgendo lo sguardo indietro impossibile non ricordare il periodo più difficile alle prese con il Covid e l’annullamento dell’edizione del 2020. Ma il bilancio, nel suo complesso, sorride. «Sono stati cinque anni di grandi emozioni. Abbiamo vissuto momenti pieni di gioia e altri complicati a causa del virus – racconta -. In quel periodo abbiamo deciso di sostenere i sestieri affinché potessero andare avanti i progetti sociali e di aggregazione. È stato impegnativo sia a livello amministrativo sia gestionale. Ma sono contento: c’è un forte senso di appartenenza. Ringrazio tutti gli ascolani e i quintanari». Tra dodici mesi sarà festa grande: l’anno prossimo rimarrà nella storia con la rievocazione alle prese con il suo settantennale. «Ci sarà anche una mostra di tutti i Palii, con la ristrutturazione degli storici drappi e un grosso investimento per un progetto di branding e marketing turistico legato alla manifestazione», rivela Fioravanti. Il futuro della Quintana è già scandito.