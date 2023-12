ASCOLI - Lo scorcio iniziale del 2024 porterà all’avvio del cantiere per il nuovo ponte tra Monticelli e Castagneti, dopo circa 15 anni di attesa. Prevedibilmente entro gennaio, cioè non appena si formalizzeranno le aggiudicazioni dell’appalto e della direzione dei lavori. La città si doterà, quindi, di una nuova infrastruttura che andrà ad integrare la viabilità cittadina con l’obiettivo di contribuire ad equilibrare i flussi di traffico su entrambe le percorrenze a destra e sinistra del fiume Tronto.

Un’opera importante per la quale il sindaco Marco Fioravanti, insieme all’assessore ai Lavori pubblici Marco Cardinelli e agli uffici tecnici, sta cercando di stringere i tempi per potenziare la viabilità, modificandola anche nei due innesti, come emerge dal progetto esecutivo dell’intervento, con altrettante rotatorie: una a nord, all’inizio di via dei Platani (verso ovest), per poi interconnettersi con l’asse viario centrale di Monticelli, e l’altra a Castagneti in via del Commercio, con scavo per allinearsi al sottopasso ferroviario e con uscite anche per accessi ad immobili privati. Dopo una prima fase di lavori per la cantierizzazione per gli interventi sul ponte, si renderà necessaria una chiusura del transito veicolare dalla Piceno aprutina verso il sottopasso e via del Commercio per consentire la realizzazione della viabilità di raccordo (rotatoria inclusa).

La procedura



Dal punto di vista procedurale, l’Arengo è arrivato alla fase conclusiva del percorso per avviare i lavori per il maxi ponte tra Monticelli e Castagneti. Manca soltanto la formalizzazione delle aggiudicazioni rispetto alle gare effettuate - sia per la realizzazione dell’opera (con una base di 7,9 milioni di euro previsti) che per la direzione dei lavori - che dovrebbe arrivare entro gennaio. Dopodiché si potrà aprire il cantiere che dovrebbe richiedere, per il completamento, circa 4 anni. Il ponte che si andrà a realizzare sarà lungo 162 metri e accoglierà una strada a due corsie (una per senso di marcia) e un percorso ciclopedonale che si svilupperà su entrambi i lati della carreggiata.

Il cantiere



Una volta eseguita la cantierizzazione di questa importante infrastruttura viaria, in una fase successiva sarà necessario intervenire con una chiusura obbligata del transito veicolare tra la Piceno aprutina, all’altezza del sottopasso ferroviario, e via del Commercio, per realizzare la rotatoria di raccordo. Si dovranno, quindi, per quel periodo, utilizzare delle soluzioni stradali alternative che sono già presenti. Per quanto riguarda la viabilità finale, con il nuovo attraversamento sul fiume che collegherà via dei Platani a Monticelli con la zona di via del Commercio a Castagneti, proprio in quest’ultimo innesto è prevista la realizzazione di una rotatoria in scavo per consentire l’immissione al sottopasso ferroviario esistente oltre alla viabilità di collegamento – con tre uscite - al servizio di abitazioni e con via del Commercio. A Monticelli, invece, si prevede una rotatoria su via dei Platani ovest e si interverrà anche con la sistemazione di una strada interpoderale con la realizzazione di un sottovia.