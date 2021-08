Ascoli, per il piano della sosta e la convenzione con la Saba la resa dei conti sarà in consiglio comunale

ASCOLI - Prima la pausa ferragostana, poi un settembre che si delinea come decisivo anche sul fronte della rimodulazione della sosta in città. Dopo l’annuncio del sindaco Fioravanti e del potenziale accordo con la Saba per ridurre le tariffe orarie dei parcheggi a un euro l’ora per le prime due ore e per attivare anche nuove tipologie di permessi per i residenti attivando in cambio nuovi posti blu misti a Campo Parignano, con un’ultima riunione di maggioranza che aveva confermato sposare in maniera compatta la linea tracciata, ora si è deciso di arrivare all’atteso passaggio in consiglio comunale direttamente nel prossimo mese di settembre.



La scelta

Una scelta confermata dal sindaco proprio per dare la massima visibilità a questo importante provvedimento preceduto anche da qualche riunione e un incontro con i residenti di Campo Parignano. Lasciando spazio, nelle ultime sedute consiliari, ai nuovi necessari equilibri di bilancio per sdoganare le riduzioni della tassa sui rifiuti per chi è in difficoltà e tutta una serie di sostegni sempre per le famiglie danneggiate dal Covid.

Di fatto, valutando anche l’approvazione non rinviabile di alcune delibere, come ad esempio anche quella sul bilancio della Ciip, l’atteso passaggio in consiglio comunale della delibera sulla rimodulazione della sosta, da proporre poi ufficialmente alla Saba – dopo una soluzione possibile arrivata dopo oltre un anno di trattativa da parte del sindaco Fioravanti – è stato ora rinviato a settembre. Quando i riflettori si accenderanno su questo provvedimento molto importante per quel che riguarda il tema sosta in città.

I consiglieri comunali saranno, infatti, chiamati ufficialmente ad esprimersi, anche se già la maggioranza si è riunita dichiarandosi compatta sull’obiettivo, per sbloccare i cambiamenti previsti. Da quel momento, una volta approvata la delibera e arrivato l’ok della Saba, si tradurranno i provvedimenti previsti in fatti concreti.



L’accordo

Il nuovo accordo di rimodulazione della sosta in città prevede, come già annunciato dal sindaco, una riduzione delle tariffe ad un euro all’ora per le prime due ore in tutti gli stalli blu del centro storico. Questo per andare incontro a tutti gli automobilisti. Sul fronte dei residenti, invece, oltre a mantenere gli attuali permessi al costo di 25 euro all’anno per sostare su tutti gli stalli gialli e anche in quelli misti in base alla zone, sono stati previsti nuovi permessi annuali speciali (facoltativi) al costo di 75 euro, per i residenti del centro per sostare sempre anche su tutti gli stalli misti e, dalle ore 18 alle 9 del giorno dopo, anche sulle attuali strisce blu esclusive.

Permesso speciali analogo anche per i residenti di Campo Parignano, ma al costo di 50 euro annui (oltre a quello tradizionale da 25 euro). Di contro la Saba intende riequilibrare la convenzione e per questo ha chiesto circa 600 posti misti (quindi utilizzabili a pagamento ma anche dai residenti col permesso) che saranno attivati a Campo Parignano. Con l’accordo, l’Arengo andrebbe anche ad azzerare il debito pregresso, concordato in circa 2,5 milioni di euro, nel 2025.

