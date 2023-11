ASCOLI - È stato proiettato un anno e mezzo fa nelle sale italiane, appena reduci dall’ennesimo lockdown, e non si può dire che, purtroppo, si sia trattato di un trionfo al botteghino, con meno di 500mila euro incassati nelle prime visioni. Parliamo de “L’Ombra del Giorno”, film ambientato prima delle seconda guerra mondiale e girato nel 2021 da Giuseppe Piccioni, prodotto da Riccardo Scamarcio e da lui anche interpretato accanto a Benedetta Porcaroli. A risarcire questo risultato ottenuto dall’ultima opera del regista ascolano dopo l’uscita italiana è stato il mercato estero, con il conseguimento di vari premi nei festival di mezzo mondo.

APPROFONDIMENTI I RICONOSCIMENTI San Benedetto, Rotary e Legambiente premiano sei chalet: «Sono esempi da copiare. Con loro la spiaggia è green»

Adesso è arrivata la chicca, con la recensione a 4 stelle su un totale di 5 da parte del prestigioso quotidiano inglese The Guardian, che esalta la pellicola, dalla regia agli attori, paragonando la scelta narrativa de “L’Ombra del Giorno” a quella dell’immortale “Il Giardino dei Finzi Contini”, premio Oscar per Vittorio De Sica, dove un luogo chiuso, dedito all’incontro e alla gastronomia, riesce a tenere fuori le divisioni, le discriminazioni, gli orrori del conflitto incombente.

«Dedicato al silenzio che coloro che in Italia hanno tenuto nell’ombra questo film che parla d’amore, di guerra e di leggi razziali: ma questo silenzio mi rafforza ogni giorno di più, è la mia medaglia» è stato il commento di Piccioni dopo le lodi della testata anglosassone, seguito dalle parole del sindaco Marco Fioravanti: «Una bella soddisfazione per chi ha lavorato alla pellicola, un’altra importante vetrina promozionale per la nostra città».