ASCOLI - Aggredita dall’ex fidanzato fuori dal sestiere, la ragazza diciassettenne ha sporto denuncia nei confronti del giovane per averla picchiata, graffiata ed averle strappato anche il body facendola rimanere a seno nudo. A sporgere denuncia, anche la mamma della minorenne che quella stessa sera, poco prima, era stata a sua volta oggetto di insulti e aggressioni da parte dell’ex fidanzato del figlio e da una ragazza che era con lui. Tutto ha inizio nell’estate del 2020 quando i due giovani iniziano una relazione sentimentale. Come riferito dalla stessa ragazza ai carabinieri, nei primi mesi tutto è filato liscio; poi, però, con il passare dei mesi il ragazzo comincia a manifestare la sua gelosia.



L’ossessione



Un’ossessione che in qualche caso sarebbe sfociata anche in percosse tanto da costringerla a ricorrere alle cure del pronto soccorso. Un comportamento che induce la ragazza a interrompere la relazione. Ma il giovane non demorde e a quel punto la ragazza si reca dai carabinieri per denunciare l’ ex. Denuncia che, per il quieto vivere, viene ritirata ma, nonostante ciò il giovane prosegue fino al 7 agosto scorso. Un parapiglia oggetto di due querele: quella presentata dalla ragazza nei confronti del suo ex e quella della mamma della ragazza. In entrambe si ripercorrono i concitati momenti vissuti nei pressi del sestiere di Porta Romana dove, in quelle stesse ore, si stava festeggiando la vittoria alla Quintana.

La provocazione

Dalle denunce emerge che la madre della ragazza si trovava insieme con due amici nella sede dell’arme rossoblu quando si sarebbe avvicinato l’ex fidanzato della figlia in compagnia di un’altra donna iniziando a provocarla, fissandola e borbottando qualche parola. Temendo che la situazione potesse degenerare, la madre della ragazza decise di andarsene dicendo al ragazzo di vergognarsi per tutto ciò che aveva fatto alla figlia. A quel punto il giovane reagì ma fortunatamente venne fermato da due sestieranti e dal padre del giovane. La donna venne insultata pesantemente dall’ex di sua figlia, dalla ragazza e anche dal padre. Ma è fuori dal sestiere che la situazione è degenberata. L’ ex l’avrebbe afferrata per i capelli nonostante i suoi amici tentassero di trattenerlo. Intervenne la madre che però venne strattonata e sbattuta dal padre del ragazzo contro la sua auto. A seguito di questo racconto è stata sporta la duplice denuncia,