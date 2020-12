Un parco avventure con giochi e attrazioni sul pianoro di colle San Marco

ASCOLI - L’Arengo avvia il percorso per la realizzazione di un parco avventura sul colle San Marco. Si intende dare seguito concretamente, ora, alla strategia dell’amministrazione comunale che prevede anche la creazione di un nuovo parco sul colle San Marco per valorizzare dal punto di vista turistico l’area.

Un discorso che stanno seguendo in prima persona il sindaco Marco Fioravanti e l’assessore ai lavori pubblici Marco Cardinelli. All’inizio della prossima settimana è previsto l’affidamento dell’incarico per la progettazione. Con la previsione di arrivare poi, dopo l’approvazione del progetto stesso, all’appalto dei lavori entro l’inizio della primavera per cercare di aprire la struttura già per la stagione estiva 2021.



L’Arengo aveva annunciato, al momento dell’insediamento, la volontà di valorizzare la montagna e dare una vocazione turistico-sportiva al colle San Marco. L’obiettivo dichiarato era e resta quello di muoversi in tale direzione, con la possibilità di incentivare la presenza di visitatori per tutto l’arco dell’anno. Nell’ambito di tale programma, era stato previsto l’insediamento di questo nuovo parco avventura, con l’ipotesi anche di attivare gradualmente nuovi posti di lavoro.

E adesso, con la fase della progettazione, grazie al lavoro del sindaco e dell’assessore Cardinelli, si entra nella fase concreta. Quello che si intende realizzare sul colle San Marco sarà un parco giochi tematico rivolto a bambini e ragazzi, favorendo attività ludiche e motorie attraverso la realizzazione di linee sugli alberi con imbracatura, una tirolese, casette sugli alberi, una linea baby, una rete elastica, una parete d’arrampicata e un salta-salta, oltre alla creazione di più percorsi costituiti da passaggi sospesi sopra gli alberi e suddivisi in base alle varie fasce d’età. Tutti gli interventi non potranno prescindere dalla salvaguardia e dalla valorizzazione dei valori paesaggistici, garantendo al tempo stesso attività compatibili volte all’accrescimento delle potenzialità turistico-ricettive e sportive della montagna. In questo contesto, inoltre, sulla base delle previsioni del Piano regolatore, sono state individuate anche, ad ampliare la strategia, delle aree a destinazione turistico-ricettiva da sviluppare nel corso degli anni sempre nel rispetto ambientale.



Oltre all’idea progettuale del parco avventura per i ragazzi, l’Arengo aveva ipotizzato anche altre iniziative nell’ambito della strategia di rilancio e valorizzazione della zona collinare e montana. Tra queste, figura la creazione di una scuola di scultura, approfittando della presenza delle cave di travertino e quindi fare formazione artistica, mirata all’apprendimento dell’arte scultorea, abbinandola alla valorizzazione della pietra che caratterizza il territorio ascolano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA