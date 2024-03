ASCOLI Con la Domenica delle Palme, o più propriamente Domenica della Passione del Signore, sono iniziati i riti celebrativi della settimana santa, che termineranno la Domenica della Risurrezione. In questa settimana, vi sono tre giorni che primeggiano per la loro solennità ed unicità, ed è il “Triduo Pasquale”, nel quale si commemora l’istituzione dell’eucaristia, la morte e risurrezione del Signore”.

Giovedì Santo

Il Giovedì Santo è il giorno in cui la Chiesa, ricordando l'Ultima Cena di Gesù, celebra l'istituzione dell'Eucaristia e del sacerdozio, rievoca la lavanda dei piedi e la consacrazione degli oli. «Questo giorno – ha riferito don Luigi Nardi, parroco del Duomo - assume particolare rilievo perché l’arcivescovo monsignor Gianpiero Palmieri, alla mattina, alle 11, presiederà la solenne celebrazione per la consacrazione degli oli. Solo un vescovo, infatti, può procedere a tale consacrazione, oli che saranno utilizzati in occasione del battesimo, della confermazione, dell’unzione degli infermi e nell’ordinazione dei sacerdoti e dei vescovi».

Venerdì Santo

La giornata di venerdì è la più intensa e toccante perché si ricorda la Passione e morte di Gesù Cristo. In quel giorno è possibile partecipare alla rappresentazione della Via Crucis per i bambini che si terrà, alle ore 15, in piazza del Popolo, animata come di consueto da padre Paolo Castaldo, che ritornerà da Urbino per tale circostanza, per concludersi nel tempio monumentale di San Francesco. «Premesso che alle 18.30 l’arcivescovo Palmieri presiederà la concelebrazione nella chiesa della Madonna del Buon Consiglio – ha riferito il parroco don Alvaro Campanelli - alle 21, la Via Crucis cittadina, con la prodigiosa immagine di Gesù Crocifisso, diversamente dagli altri anni, partirà dalla nostra chiesa, in corso Mazzini, per dirigersi verso Piazza Cecco d’Ascoli, viale Treviri, via Oberdan fino a raggiungere la chiesa del Ss. Crocifisso, a Porta Romana, dove la sacra immagine verrà collocata».

Sabato Santo e Pasqua

Nel Sabato Santo si slegano le campane e in tutte le parrocchie della diocesi, intorno alle 22, si organizza la solenne veglia pasquale, si onora la sepoltura di Gesù, mentre alle 23, inizieranno i riti antecedenti la celebrazione della messa della resurrezione, vale a dire la benedizione del fuoco nuovo e l’accensione del cero pasquale, che simboleggia Cristo, luce del mondo. Domenica 31, si celebra la Pasqua e le campane suoneranno a festa per annunciare al mondo che Cristo è risorto.