Lite in centro, poi le coltellate in una rissa durante il coprifuoco. Muore a 56 anni, un arresto

ASCOLI - Assassinato da una coltellata all’arteria femorale che non gli ha lasciato scampo. È morto così ieri sera Franco Lettieri, 56 anni, casertano di origine, ma trapiantato da alcuni anni ad Ascoli, deceduto probabilmente per dissanguamento a seguito dei fendenti, uno in particolare, ricevuto al corpo al culmine di una lite che si è verificata in una rua nei pressi di via dei Soderini a pochi passi dal Palazzetto longobardo dopo le 22.



La ricostruzione

Sul posto sono arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile, gli agenti della squadra volente e l’ambulanza del 118 con il personale sanitario a bordo che una volta sul posto non hanno potuto far altro che constatare re l’avvenuto decesso di Franco Lettieri. Secondo una prima ricostruzione dell’omicidio, la vittima conosciuta già alle forze delle dell’ordine, sarebbe stata aggredita da un giovane romeno che sarebbe stato protagonista anche di episodi di violenza avvenuti allo stadio Del Duca. Non si esclude, tra le ipotesi che alla base del grave fatto di sangue ci possano essere stati motivi di droga. L’aggressione di Franco Lettieri è avvenuta in una rua vicino al palazzetto longobardo in un zona che ora accoglie persone senza fissa dimora. Dopo l’aggressione mortale i carabinieri sono riusciti a risalire all’identità dell’autore che è stato poco dopo arrestato per il reato di omicidio e trasferito nel carcere di Marino del Tronto a disposizione dell’autorità giudiziaria. La coltellata letale è stata inferta a seguito di una colluttazione.



Il litigio

I due, secondo una prima sommaria ricostruzione avrebbero avuto un acceso diverbio su una presunta consegna che è poi degenerata fino alla coltellata. Franco Lettieri era conosciuto in città e in particolare a Porta Romana anche perchè andava spesso in giro con un monopattino.



