Ascoli, mille euro di buoni spesa in busta paga: il "buon Natale" di Fainplast a 140 dipendenti

ASCOLI - Mille euro netti, in busta paga, in buoni spesa: gradita sorpresa natalizia per i 140 dipendenti di Fainplast, azienda di Ascoli specializzata nella produzione di compound. Soprattutto in un periodo storico dove l'aumento dei prezzi e delle bollette sta mettendo in ginocchio molte famiglie.

L'azienda del patron Battista Faraotti, "da sempre impegnata - si legge in una nota - in progetti di welfare per i dipendenti, ha pensato a loro anche per questo Natale 2022, gravato da un costo della vita sempre più alto e da una attualità economica e sociale che mette a dura prova le famiglie. Nel mese di dicembre tutti i 140 dipendenti Fainplast si troveranno in busta paga una erogazione straordinaria di 1000 € netti in buoni spesa, un incentivo dell’azienda per permettergli di affrontare nel migliore dei modi tutte le spese del periodo prenatalizio».