Nevica nell'Ascolano, temperature rigide in provincia. Ma anche nel resto delle Marche il sole non scalda

ARQUATA - È Pasquetta ma nell'entroterra ascolano sembra Santo Stefano. Questa mattina ad Arquata ha iniziato a nevicare incessamentente, tanto che la strada per Forca di Presta è stata subito imbiancata. Temperature rigide anche in gran parte della provincia di Ascoli ma anche nel resto delle Marche l'aria non è primaverile, con il cielo variabile che ha fatto desistere tanti marchigiani pronti per una gita fuori porta o per il classico picnic all'aperto.