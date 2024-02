ASCOLI - Calcio piceno in lutto per la morte di Elio Comini, storico commissario della Procura federale della Figc (federazione italiana gioco calcio). Si è spento all’età di 73 anni e come ultimo gesto d’amore ha donato gli organi. L’espianto è avvenuto ieri mattina all’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto. Lascia la moglie Assunta Pandolfi e i figli, l’avvocato Massimo e Francesco, dipendente di un’azienda. I funerali saranno celebrati questo pomeriggio alle 15 nella chiesa di Santa Maria Goretti in piazza Immacolata.

Pilastro della Banca di Roma dove aveva ricoperto l’incarico di funzionario fino al pensionamento, Elio Comini, ha sempre amato lo sport come lo ricorda, commosso, Ivo Panichi, presidente della Figc regionale. «Una persona integerrima, leale, un valido collaboratore sul quale ho potuto sempre contare». Proprio nei giorni scorsi, si sarebbe dovuto recare ad Ancona per un impegno federale ma le sue condizioni di salute si sono aggravate. A dicembre era salito sul palcoscenico del teatro Ventidio Basso per ritirare un premio durante gli Oscar dello sport. Per la delicatezza del suo incarico Elio Comini era una persona onesta perchè diceva sempre la verità anche quando magari conveniva infilarsi in qualche scappatoia. Lascerà un vuoto nella Figc.