C'è anche Ascoli tra le 45 località scelte dal Grand Tour del National Geographic per fare un viaggio

ASCOLI - Ancora una bella vetrina per il capoluogo piceno e le sue bellezze: National Geographic, marchio di spessore mondiale nel settore della conoscenza geografica, ha deciso di inserire Ascoli e le sue eccellenze sul proprio sito internet dedicato ai viaggi, all’interno del progetto di un Grand Tour d’Italia programmato in 45 tappe lungo tutto lo Stivale. E che si realizzerà in concreto dal 21 agosto al 4 ottobre.

Alla città delle cento torri, dunque, è stato dedicato uno specifico articolo di approfondimento nel quale viene definita «una felice sorpresa. Un luogo ancora poco noto – scrive l’autore, Marco Restelli - al turismo di massa, che frequenta le Marche esclusivamente per le spiagge dell’Adriatico senza spingersi all’interno della Regione».



«Proprio per questo il nostro Grand Tour d’Italia – si legge ancora - non poteva non includere un luogo che ha tutte le caratteristiche per piacere: Ascoli è un’affascinante città d’arte circondata da un anello di verdi colline e bagnata da due fiumi, il Tronto e il Castellano; è caratterizzata da un sontuoso centro storico medioevale e rinascimentale edificato in travertino; ha un’alta qualità della vita (al quinto posto fra le città italiane, secondo una ricerca dell’Università di Roma La Sapienza); ha una celebre tradizione gastronomica (chi non conosce le famose olive ascolane Dop?) e per finire, ha il mare a 15 minuti di distanza e il Parco Nazionale dei Monti Sibillini a mezz’ora».

Una promozione, dunque, sicuramente efficace. E che vede il capoluogo piceno affiancato a città come Venezia o Roma e diverse altre città fino ad arrivare a Palermo. Il Grand Tour di National Geographic, in pratica, racchiude le 45 località che secondo la società che si occupa dello studio e della conoscenza geografica a livello mondiale devono essere obbligatoriamente visitate in Italia. Un bel biglietto da visita per una città che è ha iniziato con orgoglio il proprio percorso come candidata a Capitale italiana della cultura per il 2024.

