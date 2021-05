Ascoli punta a diventare la Capitale della cultura. Per il promo si affida a un regista davvero speciale

ASCOLI - Ieri mattina, in piazza del Popolo, sono avvenute le riprese del suggestivo video, che presto sarà messo online, realizzato per promuovere la candidatura di Ascoli a Capitale italiana della Cultura 2024 e per rilanciare la montagna intorno alla città. Le riprese sono state effettuate da un falco, al quale era stata fissata una microcamera, che è stato lasciato volare da piazza del Popolo sopra il centro storico. Per ottenere le straordinarie immagini (in foto un frame del video reralizzato dal falco) l’Arengo si è avvalso della collaborazione del ricercatore scientifico e falconiere Giovanni Granati Falcong che opera nei borghi abruzzesi che si affacciano sui Monti Gemelli.

