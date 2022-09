ASCOLI - Tornare alla tradizione per insegnare judo. Questa la missione di Mauro Martini, ex assessore comunale di 69 anni insegnante formato all’Accademia nazionale di Roma. Ora mette gratuitamente a disposizione la sua esperienza per rilanciare questa disciplina: «In un momento così critico a livello sociale ed economico per le famiglie, ho voluto dare un segno per far ripartire il judo ad Ascoli. Questo sport ai miei tempi era così diffuso che il club dove insegnavo era la seconda realtà nelle Marche».

Il judo è un’arte marziale antica usata in Giappone per la guerra.. La prima cosa che si insegna è come cadere. È sintesi di forza fisica ed energia mentale nel movimento. In pratica è uso del proprio corpo in maniera intelligente». Mauro Martini ci tiene a sottolineare che il judo è uno sport di difesa e non di attacco. Per partecipare ai suoi corsi serve l’impegno genuino di chi decide di salire sul tatami: «Un avviso per i genitori. Se non c’è motivazione o interesse, sarebbe inutile far partecipare. Voglio e propongo una scuola seria». Mauro Martini mira a suscitare l’amore e la passione per questo sport, che richiede sacrificio e disciplina. C’è un appello che rivolge ai suoi ex allievi, oggi sessantenni: «Portate i vostri nipoti a judo, voi che avete sperimentato la bellezza e i benefici di questo sport».

Dal 21 settembre partiranno corsi gratuiti sotto l’egida della Uisp, aperti a bambini dai 5 anni in su e agli adulti: «Ringrazio gli assessori Stallone di Ascoli e Tonelli di Folignano per aver accolto la proposta» conclude Martini. I corsi si terranno Il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle 16.45, ad Ascoli, nella palestra di atletica pesante in via De Dominicis. A Folignano, nella palestra della scuola elementare in via Cuneo, il corso sarà il lunedì dalle 17.15 alle 18.30 e il mercoledì dalle 17.30 alle 18.45. L’iniziativa non comporta alcun esborso, ma solo il versamento della quota assicurativa annuale obbligatoria di pochi euro. Bisogna però iscriversi. Info: 371 1715188 oppure 328122 7006; mauro.martini@yahoo.it o ascolipiceno@uisp.it.