ASCOLI - Ancora una volta l’istituto Fermi finisce alla ribalta per la qualità della sua formazione. E nell’ambito delle professioni del futuro gli informatici dell’istituto Fermi puntano su cybersecurity e intelligenza artificiale. I corsi per diventare ethical hacker ed esperti di intelligenza artificiale sono in partenza al Fermi.

Intelligenza artificiale e cybersecurity sono due tra le tematiche più affascinanti legate alla cosidetta quarta rivoluzione industriale (Industria 4.0) e al tempo stesso due settori in cui la ricerca di figure specializzate è in forte crescita. Per quanto riguarda l’ intelligenza Artificiale, ormai è assodato che è in grado di creare nuovi posti di lavoro, ed avrà un ruolo di primo piano nella trasformazione digitale della società.



L’industria 4.0



All’istituto tecnico tecnologico Fermi c’è molta attenzione verso questi temi e nei confronti dei vari megatrend dell’ Industria 4.0: oltre a percorsi specifici nei settori dell’automazione, meccatronica e della robotica, è stato avviato già dallo scorso anno un percorso triennale (curvatura) all’interno dell’articolazione Informatica denominata “Informatica opzione Data strategist” finalizzata proprio a formare tecnici nel campo della data science e dell’intelligenza artificiale. La figura del data scientist, vero e proprio “scienziato dei dati”, in grado di estrarre informazioni da grandi quantità di dati, diventa sempre più richiesta dalle aziende e dagli enti, accanto alla tradizionale figura del programmatore informatico. Allo stesso tempo, la figura dell’esperto in cybersecurity permette a chi gestisce grandi quantità di informazioni, di poter stare al riparo dalle minacce che ogni giorno arrivano tramite Internet. Proprio per arricchire le competenze degli studenti dell’ Istituto, l’istituto Fermi ha avviato in questi giorni due progetti, che vedranno coinvolti esperti ed aziende del settore.



Il corso



Il primo progetto si chiama “Ethical Hacker” e consiste in un corso rivolto agli studenti per permettere di acquisire conoscenze e competenze tecniche legate all’ hacking etico (i cosidetti “hacker buoni”), con l’obiettivo di formare i futuri difensori della sicurezza informatica del Paese e delle aziende italiane. A partire da una panoramica sui reati informatici, sviluppata dagli insegnanti di diritto ed un successivo focus sugli aspetti storici e culturali del mondo hacker, si forniranno competenze legate alla sicurezza dei sistemi informatici.