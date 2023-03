​Ascoli, incidente stradale per la fidanzata di Falzerano: l'impatto nei pressi del Picchio Village

ASCOLI- Incidente stradale nel pomeriggio a Campolungo vicino al centro sportivo Picchio Village ad Ascoli. La fidanzata del calciatore dell'Ascoli Marcello Falzerano (Fiama Rodriguez, influencer spagnola), dopo avere accompagnato il bianconero all'allenamento, è rimasta coinvolta in un tamponamento con un'altra automobile.

I soccorsi

Sul posto è intervenuta un'ambulanza che ha provveduto a trasportare entrambi gli automobilisti al pronto soccorso dell'ospedale Mazzoni per accertamenti radiografici. Le loro condizioni, per fortuna, comunque non sono gravi