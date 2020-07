Ascoli, schianto tra l'auto ed uno scooter: un ragazzo ed una ragazza volano a terra e finiscono all'ospedale

ASCOLI - Spaventoso incidente, questa mattina, in via Ricci all’incrocio con via della Rimembranza nel tratto che scende dal colle dell’Annunziata e dalla Fortezza Pia ad Ascoli. A farne le spese sono stati due giovani, un uomo e una donna, che erano in sella ad una motocicletta e che a seguito dell’impatto con l’auto sono caduti a terra dovendo poi far ricorso alle cure dei medici del pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni.

L’incidente si è verificato intorno alle 11,30 quando, per cause che sono ora al vaglio degli agenti della polizia municipale di Ascoli giunti sul posto per i rilievi di rito, una Chevrolet Matiz che da Porta Cartara percorreva via Pacifici Mazzoni ha svoltato a sinistra per via della Rimembranza. Proprio in quel momento, dalla zona della Fortezza Pia stava scendendo una motocicletta con i sella la coppia di giovani.

