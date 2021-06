Centauro sbalzato a terra dopo lo schianto con un'auto: 56enne in terapia intensiva

ASCOLI - È ricoverato nel repato di terapia intensiva dell’ospedale regionale di Torrette, il motociclista che questa mattina è rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo la Salaria a Villa Sant’Antonio. Un 56enne anni di Castel di Lama intorno alle 11,30, stava percoerrendo in sella alla sua Honda la statale in direzione di San Benedetto quando si è schinatato contro una Ford Fiesta condotta da una ragazza di 32 anni. L'uomo è stato sbalzano prima sul cofano dell'auto e poi a terra. Immediatamente sono scattati i soccorsi e sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 : il medico, constatate le sue gravi condizioni, ha ritenuto di dover richiedere l’intervento dell’eliambulanza.

APPROFONDIMENTI CIVITANOVA Vede la Polizia e si tuffa nel porto per fuggire a nuoto: acciuffato... CIVITANOVA Un'auto distrutta dal fuoco nella notte: sull'incendio...

© RIPRODUZIONE RISERVATA