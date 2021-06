CIVITANOVA – Inseguito, si tuffa nella zona portuale di Civitanova e nuota fino all’altezza del molo Nord. Esce dall’acqua e viene bloccato dalla polizia. È quanto accaduto nel primo pomeriggio di oggi, in zona portuale, poco dopo le 16.15. Era in corso una operazione a tutela della sicurezza da parte della polizia quando un ragazzo, che era in compagnia di un altro, per sfuggire agli agenti, si è tuffato in acqua.

