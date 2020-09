Ruba al supermercato e infila tutto nello zaino della figlioletta di 10 anni: mamma nei guai

ASCOLI - Rubava dagli scaffali di un supermercato e nascondeva parte della merce nello zaino della figlia. Comparirà questa mattina davanti al giudice onorario del tribunale di Ascoli, Barbara Bondi Ciutti, la mamma accusata di furto aggravato dopo che era stata sorpresa a rubare in un ipermercato di Ascoli.

La donna era entrata nel punto vendita insieme con la sua bambina di una decina d’anni e girando tra gli scaffali aveva trafugato diversi articoli nascondendoli in parte nella sua borsa e in parte nello zaino della figlia.



Poi, si è recata alle casse pagando solo una spesa di pochi euro ma a quel punto sono entrati in azione i vigilantes che l’hanno bloccata in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine. Gli agenti una volta sul posto, hanno accertato quello che era accaduto e per la giovane mamma è scattata la denuncia.

Ad accorgersi di quanto stava accadendo, infatti, sono stati gli addetti alla sicurezza del punto vendita che anche grazie all’ausilio dell’impianto di videosorveglianza, hanno potuto ricostruire tutto l’accaduto. Dalle immagini si vede la donna prelevare articoli di vario genere: non solo generi alimentari, ma anche cosmetici e dispositivi multimediali. Per il pubblico ministero Mara Flaiani, il comportamento della donna è stato aggravato dal fatto che per evitare il sistema di allarme antitaccheggio si era disfatta delle confezioni e delle placche magnetiche apposte sui prodotti. Aggravante è inoltre il fatto che, per cercare di eludere i controlli, avesse nascosto parte della refurtiva nello zaino della bambina. Questa mattina il giudice dovrà pronunciarsi sulla richiesta avanzata dal difensore di fiducia, l’avvocato Mauro Gionni, cioè l’affidamento in prova ai servizi sociali come misura alternativa alla detenzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA