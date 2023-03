Ricostruzione, convenzione triennale per velocizzare le autorizzazioni sul patrimonio artistico: nuove assunzioni per architetti, archeologi e storici

ASCOLI - Firmata questo mattina ad Ascoli una convenzione tra USR (Ufficio scolastico regionale) di Ascoli Piceno e Soprintendenza Archeologica, belle arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata. La convenzione durerà tre anni a partire dal 1 aprile 2023 e servirà per velocizzare le pratiche di autorizzazione per la ricostruzione riguardante il patrimonio storico, artistico e architettonico che ha subito danni a causa del terremoto del 2016, compresi gli edifici sottoposti a tutela.

Le assunzioni

L’Usr assumerà architetti, archeologi e storici dell’arte che entreranno nella squadra della ricostruzione per occuparsi delle attività di pre-esame degli interventi e monitorare lo stato di avanzamento delle pratiche.