I bersaglieri arrivano di corsa: Ascoli si aggiudica il Raduno nazionale 2024

ASCOLI - Sarà Ascoli ad ospitare il Raduno nazionale Bersaglieri nel 2024. Un evento che porterà in città migliaia di ‘piume nere’ e fanfare, con un grande ritorno di immagine per le Cento Torri, che avrà riflessi positivi dal punto di vista turistico ed economico: saranno infatti presenti tutte le sezioni provinciali, che come da tradizione si ritroveranno per un’unica, grande, festa nazionale.

La giunta comunale, nell’ultima seduta, ha approvato l’assegnazione del 71° Raduno nazionale Bersaglieri, che si terrà il 3-4 e 5 maggio del prossimo anno, e ha nominato il Segretario generale, dottor Vincenzo Pecoraro, come presidente del Comitato organizzatore del Raduno nazionale “Ascoli Piceno 2024”.