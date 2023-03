Corrado Olmi, il tributo della sua Jesi: una targa ricordo dove è nato l'attore scomparso nel 2020

JESI - Una lapide in marmo ricorderà la casa dove nacque e visse per lungo tempo Corrado Olmi, il compianto attore di cinema e teatro scomparso nel 2020 all’età di 94 anni. L’abitazione dove sarà affissa è in Piazza della Repubblica, a fianco di quel teatro Pergolesi che evidentemente ha avuto una notevole influenza nella sua giovinezza, facendo sbocciare il grande talento artistico che era in lui. La cerimonia di inaugurazione della lapide commemorativa si terrà il prossimo 15 marzo, alle ore 18.00, alla presenza dei parenti di Corrado Olmi, di amici di vecchia data e delle autorità cittadine.

Corrado Olmi: una lapide ricordo a Jesi, città natale dell'attore

Con oltre 80 film all’attivo, Olmi ha recitato un ruolo di primo piano in ambito cinematografico, vincendo anche un Nastro d’Argento come migliore attore non protagonista nel film di Ettore Scola “La cena” (1998). Una carriera nel mondo del grande schermo che Olmi ha assommato anche ad una non meno significativa attività teatrale, facendo parte per tre anni della compagnia di Peppino De Filippo, poi della Compagnia Italiana di Operetta. Partecipò anche a numerose miniserie in Tv e a sketch della rubrica di pubblicità televisiva Carosello.

Nel 1999 Corrado Olmi fu insignito della civica benemerenza “per la grande passione con cui si è dedicato alla professione d’attore, per la versatilità e le doti di comunicativa che lo hanno distinto sulla scena e nella vita, per i successi conseguiti nella sua lunga carriera, onorando il nome della città natale, con la quale ha mantenuto un profondo legame affettivo”.