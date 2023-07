ASCOLI - Il Nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Ascoli, insieme con il Comando provinciale dei carabinieri di Fermo e Ascoli, ha condotto un’importante attività che ha portato alla denuncia e sanzione di 5 persone, titolari o amministratori di società operanti in diversi settori tra cui lo smaltimento dei rifiuti, il rifornimento di carburanti, edilizia e gestione di stabilimenti balneari, per reati legati alla sicurezza sul lavoro.

Le indagini hanno evidenziato gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza sul lavoro da parte dei responsabili di tali aziende site a Ascoli, San Benedetto, Petritoli e Osimo.

Tra le violazioni riscontrate l’omessa formazione dei lavoratori e il mancato aggiornamento del documento di valutazione dei rischi. In seguito alle indagini, i 5 sono stati denunciati alle autorità giudiziarie e sanzionati in tutto per 44mila euro.