Omicidio dell'ex collaboratore di giustizia, svolta nelle indagini: dopo l'arresto scatta un secondo fermo, è un ragazzo di 17 anni

ASCOLI - Sviluppi sull'indagine relativa all'omicidio Lettieri: la Procura per i Minori di Ancona ha indagato per omicidio volontario il nipote 17enne di Petre Lambru, il rumeno di 56 anni arrestato venerdì notte ad Ascoli Piceno con l'accusa di aver ucciso Franco Lettieri, 56enne salernitano, ex collaboratore di giustizia. Il reato di concorso in omicidio volontario è contestato ora allo zio (dalla Procura di Ascoli) e al nipote per il quale la magistratura ha disposto il fermo.

Ultimo aggiornamento: 18 Gennaio, 14:38

