Niente acqua nel weekend La crisi idrica si aggrava e le proteste aumentano

ASCOLI - Rubinetti a secco anche nel fine settimana. Stanotte la Ciip chiuderà l’erogazione del flusso idrico a causa della grave crisi che da due settimane ha comportato la chiusura dei serbatoi nelle ore notturne. Per venire incontro e cercare di ridurre al minimo il disservizio per le attività commerciali e per le famiglie, anzichè dalle ore 23, la chiusura verrà eseguita a partire dalla mezzanotte. Purtroppo, il livello delle sorgenti continua a diminuire costringendo la società che gestisce il servizio idrico nel Piceno a dover pianificare con la massima attenzione e prudenza la distribuzione dell’acqua in attesa che la portata delle sorgenti torni a crescere. Per questo motivo, non è stato possibile confermare il provvedimento adottato la scorsa settimana quando l’acqua rimase aperta nelle nottate tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica, poichè, così facendo, il rischio sarebbe stato quello di vanificare tutti gli sforzi fatti nel corso della settimana. Purtroppo, le chiusure comportano anche delle conseguenze negative segnalate quotidianamente dai cittadini. In tanti, continuano a lamentare il fatto che alla riapertura l’acqua che sgorga dai rubinetti assume un colore marrone.Fatto questo da attribuire alle tubature che rimangono a secco ma che comporta comunque uno spreco ulteriore di acqua fino a quando non torna ad uscire dai rubinetti limpida. Così come sono in tanti quelli che lamento l’impossibilità di mettere in funzione gli elettrodomestici nelle ore notturne e di non poter usufruire dei contratti particolarmente vantaggiosi stipulati con le compagnie di servizio elettrico.