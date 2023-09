Ascoli, controlli dei carabinieri su tutto il territorio: arresti, sanzioni e droga. Attività intensa dei militari

ASCOLI- Controlli intensi da parte dei Carabinieri di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto che hanno intensificato la presenza su tutto il territorio.

LEGGI ANCHE: Sicurezza, ora più controlli, posto fisso di polizia locale nella zona dei giardini Diaz dopo la maxi rissa

Il dettaglio

I militari di San Benedetto, impegnati in un controllo sull’area costiera, hanno arrestato un 36enne dando luogo a un ordine di carcerazione che era stato emesso in precedenza. A Comunanza sanzionato sia il titolare che un operaio deun un'azienda per l'omesso aggiornamento del piano di sicurezza e violazione di norme antiinfortunistiche. Infine, sul lungomare di San Benedetto, segnalati cinque ragazzi di età compresa tra i 18 e 25 anni trovati in possesso di marijuana e hashish seppur in piccole quantità.