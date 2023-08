MACERATA - Rafforzamento dei servizi di controllo straordinario del territorio e dei pattugliamenti nelle aree più sensibili anche con l’utilizzo di unità cinofile, realizzazione di servizi aggiuntivi con pattuglie della polizia locale nell’area dei Giardini Diaz e piazza Pizzarello e la costituzione, a cura del Comune, di un posto fisso di polizia locale sempre nell’area compresa tra i giardini Diaz e piazza Pizzarello.

Sono le decisioni adottate nella riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Flavio Ferdani ed al quale hanno partecipato il procuratore della Repubblica Giovanni Narbone, il vicequestore vicario Rocco Carrozzo, il tenente colonnello Massimiliano Mengasini per i carabinieri, il tenente colonnello Francesco Mirarchi in rappresentanza della Guardia di finanza, il comandante della polizia locale Danilo Doria e il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli assieme alla sua vice Francesca D’Alessandro. Riunione fortemente sollecitata dal primo cittadino dopo i recenti gravi fatti di cronaca avvenuti in città (il nigeriano che ha morso un carabiniere, un suo connazionale che ha tentato di colpire un poliziotto con una mannaia e la guerriglia urbana di lunedì scorso).



«A questo tavolo prefettizio è emersa una grande sinergia e unità di intenti di tutti i partecipanti - ha sottolineato Parcaroli - per affrontare al meglio la sicurezza e l’ordine pubblico in città. Saranno rafforzati ed implementati i controlli per evitare che possano ripetersi eventi violenti. Episodi isolati che sono stati affrontati e immediatamente neutralizzati dalle forze dell’ordine, e non hanno alle spalle una strategia, un disegno di violenza che si vuole instaurare in città. Sono stati individuati gli autori e immediatamente posti nelle condizioni di non nuocere. Peraltro alla base di quanto accaduto è stato appurato che non c’erano motivazioni legate allo spaccio di stupefacenti. Il comitato per l’ordine e la sicurezza vede partecipi tutte le forze che sono unite e coordinate nell’azione di controllo e repressione dei crimini». Il procuratore Narbone ha illustrato l’andamento dei reati negli ultimi due mesi in provincia. In particolare, gli arresti definiti con giudizio per direttissima sono stati 14, di cui due per droga, uno per rapina, uno per furto, uno per violazione della misura di prevenzione, uno per evasione dagli arresti domiciliari, uno per atti osceni in luogo pubblico e uno per lesioni aggravate e sei per resistenza a pubblico ufficiale. «Non ci sono segnali allarmanti ma ovviamente non si deve abbassare la guardia. I risultati operativi dimostrano che i controlli ci sono», ha aggiunto. Il prefetto Flavio Ferdani ha condiviso con le altre autorità presenti la necessità di proseguire con i servizi di prevenzione già in atto, rafforzando i servizi di controllo straordinario del territorio e dei servizi di pattugliamento nelle aree più sensibili con l’ausilio delle articolazioni territoriali dei servizi di specialità e di unità cinofile fino alla realizzazione di servizi aggiuntivi con pattuglie della polizia locale nella zona dei giardini Diaz e piazza Pizzarello e la costituzione a cura del Comune di un posto fisso di polizia locale nella stessa area al fine di garantire la sicurezza della cittadinanza e degli spazi pubblici della città. «Abbiamo deciso che dopo l’apertura delle scuole ci sarà una nuova convocazione di questo tavolo in prefettura –ha concluso Parcaroli - perché bisogna tenere sempre desta l’attenzione nelle zone che sono vicine alle scuole: tutti insieme possiamo effettuare un’azione di controllo sul territorio. Poi l’imponderabile e l’episodio singolo può sempre scapparci ma da parte nostra ci sarà la massima attenzione perché ciò non si verifichi».