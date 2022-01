Colonie di cinghiali sempre più a ridosso della città provocano danni e incidenti stradali

ASCOLI - Anche ieri notte sono giunte segnalazioni da più parti della città sulla presenza cinghiali alle porte della città. In particolare nelle frazioni come a Colonnata, Colle San marco e Piagge. Le ultime testimonianze raccontano del frequente passaggio di questi animali, al punto che tanti automobilisti se li sono trovati di fronte rischiando l'incidente. Pochi giorni fa, un gruppetto ha fatto capolino lungo la strada che conduce alle abitazioni. I cinghiali, almeno una decina, sono arrivati salendo da un campo vicino e si sono ritrovati in mezzo alla strada creando problemi alle auto in transito. «E’ diventato un pericolo serio: qui a Piagge ci sono persone che hanno avuto danni per via della presenza dei cinghiali»

