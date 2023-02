ASCOLI - Manca poco per entrare nel clima del Carnevale. La partenza, dopo due sofferti anni di stop a causa della pandemia, per Ascoli è fissata per lunedì 13 febbraio, data in cui avrà luogo l’inizio delle iscrizioni al tradizionale concorso per i gruppi mascherati. Una delle novità dell’edizione 2023 è rappresentata dalla sede che sarà nella sala Cola d’Amatrice.

Sarà l’occasione per ammirare la bella location, nel chiostro di San Francesco, che ospiterà anche i costumi di Re Carnevale, Buonumor Favorito e Lu Sfrigne. L’Infopoint, con l’esposizione delle maschere storiche, è già visitabile, mentre da lunedì a sabato 18 febbraio, la segreteria dell’associazione Il Carnevale di Ascoli, gestita da Daniela Matalucci e Luigia Rossi Brunori, con il supporto di altri componenti del direttivo, sarà attiva per le iscrizioni al concorso dei gruppi mascherati, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, mentre per sabato 18 l’apertura è prevista fino alle 12.30. Alla sala Cola d’Amatrice, sarà possibile effettuare il ritiro dei biglietti per il veglione al circolo cittadino.

La novità





Un’altra novità è l’assenza delle postazioni fisse in piazza del Popolo. Nonostante la presenza di numerosi cantieri in centro, l’associazione è riuscita a mantenere una disponibilità identica all’ultima edizione. Infatti, saranno 11 le location a disposizione dei gruppi, assegnate in virtù dell’ordine di iscrizione: in piazza Arringo ce ne saranno 5, in piazza Roma una, al chiostro di San Francesco saranno due, una sarà in via Ceci, una collocata in largo Crivelli e una in corso Mazzini. Inoltre, riservate al fuori-gara, ce ne saranno altre tre a disposizione: una postazione sarà assegnata all’Ama Aquilone che, per la prima volta sarà presente al Carnevale di Ascoli. Infine, saranno due le aree destinate al laboratorio del trucco e all’Accademia del dialetto.

Le categorie

Per quanto riguarda le categorie dei gruppi in gara, verrà confermata la natura dell’edizione 2020, che aveva visto eliminare la distinzione tra fissi e itineranti: categoria A (minimo 10 elementi), categoria B (minimo 4 e massimo 9 elementi), categoria C (minimo 2 e massimo 3 elementi), categoria D (elemento singolo), categoria G (Giovani), categoria “Omnia Bona” (gruppi in gara anche il sabato pomeriggio e la domenica mattina), categoria “Baby” (bambini sino a 10 anni). Martedì 21, il carnevale si concluderà alle ore 20 con l’annuncio delle nomination, mentre la proclamazione dei vincitori avrà luogo il sabato successivo, 25 febbraio, alle ore 16 al teatro Filarmonici, nel corso della consueta cerimonia di premiazione. Oggi, alle 17, al centro Ada Di Odardo ultimo appuntamento di “L’uddema cosa seria che c’è aremast è lu carnevale”. Saranno presenti tutti i partecipanti agli incontri settimanali che si sono svolti insieme a Lu Sfrigne, interpretato da Domenico Silvestri.



Il Carnevale sta per entrare nel vivo anche a Castignano, che vedrà domani sera, il suo veglione di apertura. Accadrà dalle 22.30 nella sala “Le grotte”, all’interno del centro storico, dove tornerà un party curato da dj Alley che ha richiamato negli anni sempre tantissimi giovani. Quest’anno il tema della festa in maschera sarà “Tutto il mondo è Paese”, dove ognuno potrà sbizzarrirsi e trasformarsi in un cittadino del mondo.