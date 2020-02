Sequestrati dalla guardia di finanza quasi 60mila articoli di Carnevale pericolosi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Ladi Ascoli ha controllato decine di migliaia di articoli tipici delall’interno di un esercizio commerciale del capoluogo, gestito da un40enne di origini cinesi. Parrucche,, costumi, articoli scherzosi e, un vero e proprio bazar quello “inventariato” nell’occasione che è stato controllato dai militari al fine di verificare la sussistenza dei requisiti prescritti dal “Codice del Consumo” e della normativa sulla sicurezza dei giocattoli, accertandosi anche delle componenti, soprattutto quelle più piccole, che possono celare maggiori insidiosità.LEGGI ANCHE:Sono stati ben 58.500 gli articoli risultati privi della marcatura “CE” e sottoposti a sequestro in quanto riconosciuti “non sicuri” e, quindi, potenzialmente pericolosi per la salute e l’incolumità personale. Una circostanza quest’ultima che per l’imprenditore ha comportato la contestazione di sanzioni fino a 10.000 euro e l’avvio degli approfondimenti “tipici” della polizia economica e finanziaria per constatare eventuali illeciti di carattere fiscale.