ASCOLI - La Provincia di Ascoli ha prorogato la scadenza per la riscossione del canone unico del 2022, al 15 aprile per dare più tempo ai cittadini di risolvere eventuali problematiche derivanti dall’applicazione dell’imposta. Ora, Palazzo San Filippo dà il via ai punti di ascolto nei Comuni a disposizione degli utenti.

Le date

Ecco le date: domani (ore 9-13) nella sala del consiglio comunale di Comunanza per i Comuni di Comunanza, Force, Montemonaco e Rotella; giovedì (ore 9-13) negli uffici della polizia municipale di Offida per i Comuni di Offida, Castorano, Castel di Lama, Colli del Tronto, Spinetoli e Appignano del Tronto; il 21 marzo (ore 9-13) al municipio di Cupra Marittima per i Comuni di Cupra, Massignano e Montefiore dell’Aso e nella sala del consiglio comunale per il Comune di Grottammare (ore 15-18); il 23 marzo (ore 9-13) nella struttura polifunzionale (zona scuole medie) di Acquasanta Terme per i Comuni di Acquasanta, Arquata del Tronto e Montegallo; il 28 marzo (ore 9-13) nel locale comunale sede provvisoria in via Borgo a Cossignano per i Comuni di Cossignano, Montalto delle Marche, Castignano e Carassai; il 30 marzo (ore 9-13) nella sala del consiglio comunale di Ripatransone per i Comuni di Ripatransone e Montedinove; il 4 aprile (ore 15-18) nella nuova sala riunioni in piazza dell’Unità a Centobuchi per i Comuni di Monteprandone, Monsampolo del Tronto e Acquaviva Picena; il 5 aprile (ore 9-13) nella sala del consiglio comunale di Roccafluvione per i Comuni di Venarotta, Palmiano e Roccafluvione; il 6 aprile (ore 9-13) nella sala del consiglio comunale di Folignano per io Comuni di Folignano e Maltignano. Così il presidente della Provincia Sergio Loggi: «Si tratta di un segnale di vicinanza e attenzione verso i cittadini. Si potranno avere informazioni e consulenza sulle problematiche di pagamento del Canone».