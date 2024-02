ASCOLI - L’Arengo fa il bis con il bonus nascite, per aiutare con un piccolo sostegno economico le famiglie con figli nati o che nasceranno entro il 2024. L’esperimento già pianificato dall’amministrazione comunale nel giugno scorso e illustrato – tra i primissimi in Italia - dal sindaco Fioravanti e l’assessore politiche sociali Brugni ha sbloccato, per il periodo da luglio a dicembre 2023, contributi per 52 famiglie e, vista la buona risposta si è deciso di proseguire con l’iniziativa anche per tutto l’anno in corso.

La copertura economica

Anche stavolta, l’Arengo ha deciso di garantire la copertura economica dell’operazione con fondi comunali, come avvenuto in precedenza. E adesso, quindi, anche le famiglie che metteranno al mondo nuovi cittadini ascolani nel 2024 – o che lo hanno già fatto a partire dal primo gennaio scorso – potranno beneficiare di questa tipologia di sostegno che, secondo quanto già confermato inizialmente dall’amministrazione comunale, vuole essere soprattutto un segnale di vicinanza ai nuclei familiari con nuovi figli. Sostegno che si concretizzerà in un contributo che potrà andare da 200 fino a 400 euro in base al numero di figli in famiglia. In continuità con il primo avviso pubblico emanato nel giugno scorso, il bonus nascite verrà ora riproposto, già entro mese di marzo, per i nuovi nati nel 2024, sempre con una serie di specifici requisiti richiesti. Innanzitutto, le famiglie beneficiarie del bonus dovranno risiedere ad Ascoli e avere la cittadinanza italiana, di altro Stato europeo o di altri Stati ma con permesso di soggiorno di lungo periodo in corso di validità. Ma, soprattutto, dovranno avere un figlio (o una figlia) nato tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2024 che coabiti con il richiedente il contributo.

Il reddito Isee

Inoltre, i nuclei familiari dovranno avere un reddito Isee fino a un massimo di 20mila euro. L’importo massimo ed una tantum assegnabile a ciascun richiedente e per ogni nuovo nato, sarà così articolato: per la nascita del primo figlio saranno erogati 200 euro, per la nascita di un secondo figlio si percepiranno 300 euro e per la nascita di un terzo figlio o altri successivi, l’importo di erogazione sarà di 400 euro. Un’iniziativa che l’Arengo ha sin dall’inizio condiviso con il Forum delle associazioni familiari e la Fondazione per la natalità e che vuole essere anche uno stimolo per invertire la tendenza di denatalità che affligge Ascoli così come molte altre città.