ASCOLI - La guerra al caro energia passa, ora, anche attraverso l’efficientamento energetico dei due teatri comunali, ovvero il Ventidio Basso e il Filarmonici. Due interventi per i quali l’Arengo ha già sbloccato dei finanziamenti attraverso uno specifico fondo del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Pnrr, e che serviranno soprattutto a garantire maggiore risparmio energetico e anche sistemando le due strutture per evitare dispersione di calore.

E mentre sul fronte pubblico si muovono queste due ulteriori pedine sulla scacchiera della partita contro le maxi bollette, anche le grosse aziende private intervengono per contenere i costi esorbitanti legati proprio all’utilizzo di energia e al riscaldamento. In tal senso, si concretizza ora – con la comunicazione della Regione Marche all’Arengo – la realizzazione di un impianto geotermico per lo stabilimento ascolano, a Campolungo, della Ykk Mediterraneo. Azienda che, ingegnandosi, ha avviato la procedura per la ricerca di una falda acquifera necessaria per attivare il nuovo impianto.



Approfittando proprio delle risorse disponibili all’interno del Pnrr, il sindaco Marco Fioravanti aveva voluto presentare, nel marzo scorso, la richiesta con studi di fattibilità per andare ad effettuare interventi di efficientamento energetico per le due strutture che vanno adeguate, da questo punto di vista, proprio per evitare sprechi in termini di energia e calore. Una richiesta, formalizzata dopo una specifica delibera di giunta, che nel successivo mese di giugno è stata accolta con la pubblicazione delle somme concesse sul sito del Ministero della cultura proprio per migliorare l’efficienza energetica dei teatri, con l’assegnazione di 248mila euro per il tetaro Filarmonici e 400mila euro per il teatro Ventidio Basso. Per un totale, dunque, di 648mila euro. E adesso si entra nella fase operativa con l’avvio della procedura che dovrà portare all’affidamento degli incarichi progettuali per poi arrivare alle gare d’appalto dei due interventi. Interventi di efficientamento che riguardano, come detto, due teatri storici, considerando che il Ventidio Basso è stato inaugurato nel novembre del 1846, mentre il Filarmonici è stato aperto addirittura nel gennaio del 1832.



Nel frattempo, prende corpo – come già anticipato a settembre - l’intervento che l’azienda Ykk Mediterraneo intende attivare realizzando un impianto geotermico per auto prodursi calore ed energia per far fronte al caro energia. Adesso a Palazzo Arengo è arrivata la comunicazione dal settore Genio civile della Regione Marche che conferma l’avvio della procedura per il rilascio dell’autorizzazione all’azienda per il suo stabilimento a Campolungo, nella zona industriale ascolana. Autorizzazione per la ricerca di acque sotterranee e per l’escavazione di pozzo nel territorio di proprietà aziendale in un punto più a sud rispetto ad una precedente ricerca già autorizzata. L’obiettivo è verificare la fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un impianto geotermico (di climatizzazione con pompa di calore per raffrescamento e riscaldamento) con reimmissione in falda dell’acqua utilizzata.