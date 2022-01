Passeggia in strada, un pitbull la azzanna. La donna ha riportato gravi ferite medicate al pronto soccorso

ASCOLI - Assalita e azzannata da un pitbull mentre passeggiava tranquillamente per le vie della città. La brutta disavvventura è capitata a una donna che nel tardo pomeriggio di martedì stava camminando per le vie poco distanti dal centro storico quando improvvisamente si è travata di fronte il muscoloso e massiccio animale che le si è avventato contro. Il pitbull è sfuggito al controllo del proprio padrone e ha assalito l’ignara signora che ha provato come ha potuto a difendersi ma non è riuscita ad evitare che il cane l’azzannasse.



La presa ferrea

Immediatamente, è intervenuto anche il proprietario riuscendo finalmente a far lasciare la presa all’animale e ad allontanarlo. La signora, invece, ha dovuto far ricorso alle cure dei medici del pronto soccorso di Ascoli che hanno provveduto a medicare la malcapitata. Le profonde ferite riportate a seguito dei morsi del pitbull, hanno richiesto l’applicazione di alcuni punti di sutura.



Il terrore

Tutto si è compiuto in pochi attimi ma quelli vissuti dalla donna sono stati dei veri e propri momenti di terrore: stava camminando a pochi passi dal centro, quando si è trovata improvvisamente a dover fronteggiare l’aggressione del cane. Il pitbull ha assalito la signora per poi azzannarla. Il giaccone che indossava in quel momento ha consentito alla donna di evitare guai più gravi.

