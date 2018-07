Ufficio anagrafe in lutto per la morte dell'ex direttore Fece sposare il boss Cutolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Si è spento all’età di 94 anni, Aldo Castellani per tanti anni funzionario dell’ufficio anagrafe del Comune di Ascoli. Nato il 10 giugno 1924, era conosciuto da tutta la vecchia generazione ascolana, soprattutto per il suo spirito giocoso e conviviale. Negli anni Sessanta aveva sposato la baronessa Lucia Vittoria De Angelis, di cui rimase vedovo dopo appena tre anni. Negli anni Ottanta ricoprì il ruolo di responsabile dell’Ufficio Anagrafe di Ascoli Piceno, che lo portò ad essere conosciuto e stimato un po’ da tutti. Curioso l’episodio che lo vide formalizzare, nelle vesti di ufficiale del Comune di Ascoli, il matrimonio del boss della Camorra Raffaele Cutolo, in quegli anni detenuto presso il supercarcere del Marino. I funerali di Aldo Castellani si svolgeranno lunedì alle 16, nella chiesa di San Bartolomeo apostolo.