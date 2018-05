La piattaforma precipita: â€‹tre operai gravi arriva l'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARQUATA DEL TRONTO – Grave incidente sul lavoro ad Arquata del Tronto: tre operai sono rimasti feriti in maniera seria, uno di loro è stato portato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette.I tre stavano lavorando alla sistemazione dei piloni di un cavalcavia sulla strada delle Tre Valli Umbre nel territorio di Arquata del Tronto. Si trovavano su una piattaforma che, per motivi ancora al vaglio degli inquirenti, si è ribaltata. I tre hanno riportato gravi traumi toracici: uno è stato portato in eliambulanza a Torrette, ma sul posto sarebbe arrivato anche un secondo elicottero.