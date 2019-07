Vodka nella bottiglia della minerale: un inganno per ubriacare la 14enne

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA - Prima sentiranno lei, la ragazzina di 14 anni, in un luogo riservato e adatto che non le faccia vivere questo passaggio obbligato come una nuova sofferenza. Poi toccherà a lui, l’amico un po’ più grande, accusato di averla trattata come una preda per sfogare le sue voglie in una notte di mezza estate. È il giorno delle verità incrociate messe a verbale su quanto accaduto la sera di giovedì scorso al Passetto, vicino alla Seggiola del papa, tra una ragazzina al primo anno delle superiori e un 17enne della sua comitiva, poco dopo che il fidanzatino di lei, anch’egli 14enne, intorno alle 22 aveva lasciato la compagnia per rientrare a casa.