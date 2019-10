Va in overdose dietro la chiesa, 51enne salvato in via Berti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Ha rischiato di morire per overdose. Un 51enne è stato soccorso ieri pomeriggio dopo l’assunzione di eroina dietro la chiesa di via Berti. L’allarme è arrivato alla centrale del 118 poco dopo le 15, quando sono arrivati sul posto, oltre alla polizia, i sanitari di Ancona soccorso e quelli dell’ambulanza della Croce Rossa hanno trovato l’uomo in arresto respiratorio. Il 51enne è stato trattato immediatamente sul posto e l’uomo si è ripreso, evitando così conseguenze più gravi. Dopo essere stato salvato dai medici, l’uomo ha rifiutato di essere trasportato al pronto soccorso dell’ospedale regionale.