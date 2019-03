Urlano e fanno fuggire i ladri: caccia a due giovani malviventi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

CASTELFIDARDO - Li hanno visti scappare dal giardino e disperdersi nella campagna. Erano in due, vestiti di scuro, sciarpe alzate fino al naso. Giovani, sicuramente. Non si sa se italiani o stranieri. Avevano appena provato a fare un colpo in una villa, ma i proprietari hanno sentito dei rumori, si sono affacciati e li hanno sorpresi. Hanno urlato e così li hanno messi in fuga, mentre tenevano il cellulare incollato all’orecchio e descrivevano in diretta la situazione ai carabinieri. C’è più di una probabilità che i ladri siano gli stessi che poco prima avevano visitato - stavolta con successo - un altro villino. I proprietari se ne sono resi conto solo all’ora di cena.