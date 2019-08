Ubriachi cantano "Ancona bella" in piena notte: turisti tedeschi multati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Turisti tedeschi cantano davanti alle Muse, ubriachi e in piena notte: sanzionati dalla polizia.Alle 2,15 della scorsa notte, gli agenti hanno identificato 3 giovani turisti tedeschi che, davanti al teatro delle Muse, facevano baccano in stato di ubriachezza. “Bella Ancona Bella”…erano alcuni delle frasi gridate a squarciagola ed in un italiano stentato dai tre 23enni che, danzando con un sottofondo di musica proveniente dallo stereo della loro auto parcheggiata nelle vicinanze, avevano richiamato l’attenzione dei residenti. Subito arrivati sul posto dopo le segnalazione arrivata alla centrale operativa della questura, i poliziotti hanno proceduto alla contestazione delle violazioni previste dall’ articolo 659 del codice penale, ovvero il disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone e dall’articolo 688 e cioè lo stato di ubriachezza.