Tributi locali, Unimpresa mette Ancona tra capoluoghi più tartassati d'Italia

ANCONA – C’è anche Ancona tra le città più tartassate d’Italia, è quanto risulta dalla “Mappa del fisco locale in Italia” realizzata dal Centro studi di Unimpresa.Roma, Torino, Napoli, Genova, Bologna, Ancona e Campobasso le città «più tassate» d'Italia. Sono i capoluoghi di regione con le aliquote fiscali più alte relative a Irap, Irpef, Imu e Tasi. Queste sette città hanno, in tre casi su quattro, i livelli più alti di imposte sulle imprese e sulle famiglie, sui capannoni industriali e sulle case. Con due «punti», nella classifica dei tributi territoriali, figurano poi Firenze, Palermo, Perugia, Bari, Potenza, Trieste e Catanzaro. Un solo «punto», invece, per Milano, Cagliari, L'Aquila, Aosta, Trento e Bolzano. Fisco light a Venezia, unica città che non risulta mai tra quelle con aliquote elevate.