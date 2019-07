Trentenne in overdose ambulanza a sirene spiegate lo porta a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Ambulanza a vele spiegate per il soccorso ad un giovane di 30 anni in overdose. E' successo questo pomeriggio in via delle Grazie con il personale dell'automedica che ha trattato il giovane sul posto e con la Croce Gialla che lo ha poi portato all'ospedale di Torrette in gravi condizioni in codice rosso.