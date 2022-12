TRECASTELLI - Torna l’allarme lupi a Ponterio di Monterado nel Comune di Trecastelli, dove un cittadino ne ha immortalati due che girano tra le case anche in pieno giorno, come accaduto mercoledì.

«Si sono mangiati Kety, la nostra cagnolina – racconta Sauro Allegrezza -, ora girano tranquilli anche di giorno. Quello che preoccupa è che non hanno paura, vanno a caccia di animali domestici. Per noi è stata una tragedia perché stavamo sempre insieme».

La cagnolina era uscita in giardino, come faceva ogni sera prima di andare a dormire, ma non è più rientrata. Hanno lanciato appelli sui social, sperando che qualcuno potesse trovarla ma purtroppo nessuno l’ha più vista. Quando poi i proprietari hanno visto i lupi, intorno a casa, hanno capito cosa potesse essere accaduto. Lo scorso anno era successo anche ad altri cani e gatti in varie zone, con i lupi arrivati fino in città, a Senigallia. «E’ pieno di lupi in giro – dice Sauro Allegrezza, agronomo -. Ce ne sono anche a San Costanzo e a Cesano di Senigallia sulla Strada Bruciata, ovunque, io giro i terreni per lavoro e trovo tracce dappertutto». Negli ultimi giorni sono stati avvistati anche a Passo Ripe. La gente è preoccupata e chiede alle autorità di intervenire perché si sta ripresentando lo stesso scenario dello scorso anno.