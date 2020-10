I ladri entrano con i padroni in casa: escalation di furti nell'hinterland senigalliese

TRECASTELLI - Ladri scatenati da qualche giorno nell’entroterra dove, da martedì a giovedì, si sono verificati diversi furti o tentativi. A Trecastelli sono entrati mentre i proprietari erano in casa come ha raccontato il figlio con un post su Facebook per informare la popolazione e metterla in guardia.

«Sono entrati i ladri in casa dei miei - ha scritto -, tra le 9 e le 23, con loro dentro. Entrati dalla finestra rompendo il vetro e forzando poi la serratura. Tutti stanno bene fortunatamente. Solo tanta rabbia e paura». Non sanno di preciso quando è avvenuto perché non si sono resi conto. La casa deve essere grande e quindi potrebbero non aver sentito il rumore della finestra rotta. I carabinieri a Trecastelli hanno fatto un sopralluogo di furto in via Galvani mercoledì pomeriggio dove sono stati rubati monili del valore di circa 500 euro. A Corinaldo ugualmente hanno forzato una finestra e hanno portato via monili in oro ancora da quantificare, è successo martedì pomeriggio. I militari hanno effettuato un sopralluogo non appena chiamati dai proprietari di casa che, una volta rientrati la sera, si sono accorti di aver subito un furto.

A Casine di Ostra invece sono stati chiamati perché in un’abitazione di via Verdi era scattato il sistema d’allarme. Una volta sul posto i carabinieri hanno trovato segni di effrazione. Un tentativo di furto che non si è consumato perché appena hanno cercato di introdursi è scattata la sirena del dispositivo mettendoli in fuga. Visto il modus operandi molto simile di tutti gli episodi è probabile che ad agire sia stata in tutti i casi la stessa banda che sta stazionando in zona. A Corinaldo, subito dopo il furto, è stata vista un’Audi Avant bianca con i vetri posteriori oscurati. Forse A3 o A4. Alcuni cittadini insospettiti hanno preso il numero di targa che, da un controllo, è risultata clonata. Potrebbe quindi trattarsi del mezzo utilizzato dai ladri. E’ stata segnalata alle forze dell’ordine.

