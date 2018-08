I cani scoprono i ladri in casa corrono dal padrone Pepe e Sibilla sventano furto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRECASTELLI - Furto sventato a casa dei vicini da Pepe e Sibilla. Due cani che, dopo aver sentito i ladri, hanno svegliato il padrone, mettendoli in fuga. Un piccolo bassotto e una simil volpina. I migliori amici dell’uomo. Lo hanno difeso dai balordi che di notte tentavano di entrare nell’appartamento al piano di sotto e chissà se dopo avrebbe provato ad introdursi anche da loro. È accaduto nella notte tra sabato e domenica in via Roma a Ripe. I due cagnolini hanno sentito i rumori provenire dall’appartamento al piano di sotto. Non c’era nessuno dentro e forse i malintenzionati lo sapevano. Non avevano però fatto i conti con Pepe e Sibilla, piccoli ma molto attenti. «Ho sentito i cani abbaiare – racconta Sandro Mori, radioamatore e volontario dei corpo nazionale guardiafuochi –, così mi sono svegliato, sono uscito e i ladri sono scappati. Stavano cercando di entrare nell’appartamento al piano di sotto dove non c’era nessuno».