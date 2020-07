Tre camion divorati dalle fiamme: l'intervento dei vigili del fuoco

FALCONARA - Una notte d'inferno. I vigili del fuoco sono intervenuti nelle prime ore della giornata odierna a Falconara Marittima, presso un impianto di produzione di calcestruzzo, per l'incendio di due autobetoniere e una autopompa per cemento. La squadra sul posto con due autobotti ha spento l'incendio e messo la zona in sicurezza.

Presenti sul posto il funzionario tecnico VVF e i Carabinieri di Falconara per i rilievi del caso.



Ultimo aggiornamento: 09:52