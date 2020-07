Esce per correre nel Parco ma si perde nel temporale: gli amici lo ritrovano in spiaggia

PESARO- Esce dall’albergo per andare a correre nel parco San Bartolo e tenersi un po’ in forma anche in vacanza ma perde il senso dell’orientamento, si smarrisce e non riesce più a tornare indietro.

Coronavirus, le Marche superano l'ennesimo esame: l'indice Rt scende ancora, è in zona sicurezza

Punta un euro alla lotteria istantanea azzecca i 5 numeri e vince un milione: caccia al fortunato vincitore

E’ successo nella giornata di ieri e per fortuna la disavventura è stata a lieto fine anche perchè nel frattempo era stata attivata la macchina dei soccorsi allertando i carabinieri e altre forze dell’ordine che hanno iniziato le ricerche dell’uomo. Protagonista un turista olandese di 45 anni che in questi giorni sta soggiornando insieme ad altri connazionali a Gabicce.



Ieri mattina è uscito di buon’ora per andare a correre imboccando la strada Panoramica del San Bartolo e i suggestivi sentieri del parco. E di sentiero in sentiero a un certo punto il corridore deve avere smarrito la direzione principale e non è più riuscito a tornare sui suoi passi. Gli amici, preoccupati di non vederlo rientrare hanno dato l’allarme e sono cominciate le ricerche con un po’ di inquietudine, perchè nel frattempo era anche scoppiato il temporale. Per fortuna sono stati gli stessi amici a metà pomeriggio a rintracciare il 45enne che è stato localizzato e raggiunto sulla spiaggia di Fiorenzuola in buone condizioni. Ieri in serata invece da segnalare un treno passeggeri- uno di quei convogli nuovi - fermo per un possible guasto a Fosso Sejore sulla linea ferrata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA