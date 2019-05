Travolta mentre attraversa la strada: muore a 53 anni La donna donerà gli organi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Non ce l’ha fatta la donna di 53 anni investita sabato pomeriggio mentre attraversava la strada sulla Flaminia, all’altezza del bar del Disco. Nonostante il prodigarsi dei sanitari, troppo gravi i traumi subiti. In un momento di grande dolore, i familiari hanno trovato la forza di acconsentire al trapianto degli organi dando speranza di una vita migliore ad altre persone. A sottolineare il grande l’esempio di solidarietà, è l’Unione Rugbistica Anconitana che ha diffuso una lettera. «Mamma se ne è andata - vi è scritto - , ha lasciato il suo adorato figlio, nostro giocatore, ed ha lasciato il suo dono d’amore con la donazione degli organi. Ha onorato i valori del nostro sport: un passaggio indietro per andare avanti. Lei rimarrà sempre sulle tribune del Nelson Mandela e nei cuori della Unione Rugbistica Anconitana».