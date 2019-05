Travolta da un'auto guidata da un anziano Donna di 53 anni in condizioni disperate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Donna di 53 anni in condizioni disperate dopo l'Investimento avvenuto pochi minuti prima delle 18 sulla Flaminia. Lo schianto è avvenuto all'altezza del bar del Disco sulla corsia in direzione Falconara. La donna è stata travolta da una Punto alla cui guida c'era un anziano.Il cuore della signora per alcuni istanti si è fermato. le manovre rianimatorie sono state fatte dal personale dell’automedica partita da Torrette. Sul posto per i soccorsi anche la Croce Gialla di Falconara che ha poi trasportato la donna in condizioni molto gravi critiche all'ospedale di Torrette. Ancora da mettere a fuoco la dinamina dell'investimento, il conducente, sotto choc, è stato soccorso dalla Croce Rossa.